Região de Águeda | edição da semana – n.º 1047

A edição da semana do Região de Águeda destaca as eleições intercalares do próximo domingo para a União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira, com seis listas concorrentes.

Outro destaque da edição do Região de Águeda para a Taça de Portugal de ginástica aeróbica, que se realizou em Águeda e na qual o All4Gym conquistou o segundo lugar coletivo e 48 medalhas para as suas atletas.

A edição da semana do Região de Águeda dá ainda conta do esclarecimento prestado por Castro Azevedo, ex-presidente da Câmara Municipal de Águeda, sobre o processo de construção do centro de canoagem de Águeda. Os programas europeus envolvendo alunos e professores das escolas secundárias da cidade, Marques de Castilho e Adolfo Portela, merecem também destaque na primeira página.

Em Aguada de Baixo, a ARCA tem novo presidente da direção, que em entrevista ao Região de Águeda referiu pretender “continuar a aproximar a ARCA da comunidade”.

A edição da semana do região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.