Região de Águeda | edição da semana – n.º 1048

A edição da semana do Região de Águeda destaca os resultados das eleições intercalares para a União de Freguesia de Travassô e Ois da Ribeira, que reforçaram a maioria (agora absoluta) do candidato do PSD, Sérgio Neves, já eleito nas autárquicas de 1 de outubro de 2017, e penalizaram o Juntos – Movimento Independente (menos dois eleitos) e o PS (ficou sem a única eleita) face ao desfecho de há ano e meio.

O região de Águeda chama a atenção para a estrada do Carqueijo (Barrô), que está a ceder sem que se tomem medidas adequadas. Ainda em Barrô e Aguada de Baixo, a União de Freguesias viu arquivada uma coima por lixeiras a céu aberto.

O Região de Águeda destaca ainda o título de bicampeão nacional do Recreio de Águeda em corta-mato curto, na categoria de seniores femininos, bem como o reconhecimento dos patrocinadores das bolsas de estudo por parte do Rotary Club de Águeda e a apresentação de projetos de final de curso por parte de formandos licenciados no Centro de Formação Profissional de Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.