Região de Águeda | edição da semana – n.º 1049

A edição da semana do Região de Águeda destaca o prémio recebido pelo projeto intermunicipal Rota dos Moinhos, que será apoiado pelo Turismo de Portugal, e o rescaldo das eleições intercalares em Travassô e Ois da Ribeira.

Outros destaques da edição do Região de Águeda para o projeto de Vale Domingos, apresentado como exemplo em Albergaria-a-Velha, e para os nove projetos aprovados das escolas de Águeda no âmbito do concurso “Ciência na Escola”.

O Região de Águeda publica uma entrevista com o novo presidente do Clube Ténis de Águeda, Abrantes da Costa.

A tentativa de homicídio em Arrancada do Vouga é outros dos assuntos com chamada à primeira página do Região de Águeda, que no espaço das freguesias dedica atenção à iniciativa Volta ao Termo em Aguada de Cima.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.