Região de Águeda | edição da semana – n.º 1050

A edição da semana do Região de Águeda avança com a presença da aguedense Ana Miguel dos Santos na lista do PSD ao Parlamento Europeu, para as eleições de 26 de maio próximo, e com as dúvidas colocadas na Assembleia Municipal para a concessão dos transportes

A ligação rodoviária entre Águeda e Aveiro é outro dos assuntos em destaque nesta edição, que continua a suscitar interrogações apesar das novos dados lançados pelo presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves. O Região de Águeda ouviu o edil de Águeda, Jorge Almeida, acerca de um tema que não evolui favoravelmente, apesar de suscitar preocupações e alimentar reivindicações há décadas.

O Região de Águeda dá ainda destaque às buscas efetuadas pela PJ na Câmara de Águeda.

A entronização de novos confrades pela Sabores do Botaréu e o rali histórico em Águeda são outros assuntos com títulos na primeira página da edição do Região de Águeda, que está disponível nas versões e-paper e impressa.