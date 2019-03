Região de Águeda | edição da semana – n.º 1051

A edição do Região de Águeda destaca a extinção oficial do juízo de instrução criminal no Tribunal de Águeda e três entrevistas: a Afonso de Melo, que recentemente editou novo livro, a Lucénio Saraiva, a propósito dos 75 anos das Caves Primavera, e a Cláudio Cruz, novo presidente do Núcleo Associativo de Estudantes da ESTGA – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda.

A edição 1051 do Região de Águeda destaca ainda em primeira página a concessão dos transportes, decisão votada favoravelmente pela Assembleia Municipal de Águeda mas com a condição de que seja a CIRA/Região de Aveiro a fazer a gestão.

Em Fermentelos, a paróquia promove um encontro com imigrantes venezuelanos, enquanto na União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga os autarcas questionam a verba pedida para mudar cada poste de telecomunicações e de eletricidade, na sequência de obras realizadas.

No desporto, destaque para a vitória do Recreio de Águeda em Paredes, resultado que garante praticamente a permanência no Campeonato de Portugal.

