Região de Águeda | edição da semana – n.º 1052

A edição da semana do Região de Águeda destaca a acusação do Ministério Público ao vereador municipal Edson Santos, devido à viagem efetuada so Japão em outubro de 2017, o prémio internacional em engenharia civil ganho pelo aguedense André Furtado e a participação de Águeda no concurso nacional 7 Maravilhas com o Pastel de Águeda.

O Região de Águeda destaca ainda a requalificação das margens da Pateira de Fermentelos e o facto de Águeda, município com maior área circundante à lagoa, ficar de fora do projeto, que envolve os municípios de Oliveira do Bairro e Aveiro.

Águeda integra a estreia mundial do filme After, a 12 de abril, com exibição do mesmo no Cine-teatro São Pedro. Além desta chamada, a primeira página do Região de Águeda destaca ainda a resposta da Altice à cobrança de dois mil euros para mudar postes, que a empresa desmente, as mesas roubadas em parque de Travassô, a homenagem pública a militar em Valongo do Vouga e a situação da estrada no Carqueijo (Barrô), com o Bloco de Esquerda a reclamar por uma solução.

O Região de Águeda tem a edição da semana disponível em duas versões, e-paper e impressa.