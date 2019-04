Região de Águeda | edição da semana – n.º 1053

A edição da semana do Região de Águeda destaca a reunião do executivo municipal desta terça-feira, com a oposição a manifestar o desejo de passar a “pente fino” as despesas de viagens ao estrangeiro, e a empresa de Águeda que vai fabricar para a Uber.

O Região de Águeda destaca ainda o programa da Romaria das Almas, em Aguada de Cima, e o programa quase fechado da iniciativa “Estás em Barrô… mexe-te!”, em maio.

Os 100 anos do futebol organizado em Mourisca do Vouga é um tema evocado pelo Região de Águeda, precisamente na semana em que nasceu, há um século o Grémio União Mourisquense.

A “capital das magnólias”, em Vale Domingos, é igualmente destacada pelo Região de Águeda, na semana em que se começa a implantar no terreno o investimento conseguido pelo projeto do parque botânico ao vencer o primeiro orçamento participativo de Portugal (OP-Portugal), no valor de 200 mil euros.

A aguedense Lara Martins chefia a missão de apoio em Moçambique e o Região de Águeda dá a notícia com chamada à primeira página. Outro aguedense no estrangeiro com destaque é Tiago Leal, que domingo inicia a ultra maratona no deserto do Sahara, uma das mais difíceis do mundo.

