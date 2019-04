Região de Águeda | edição da semana – n.º 1054

A edição da semana do Região de Águeda destaca uma entrevista com Lara Martins, a aguedense que chefia a missão humanitária em Moçambique e que conta a sua experiência neste país lusófono: o cenário de destruição, a resiliência do povo, os sorrisos de gratidão… e o testemunho do “sofrimento” de um parto.

O Região de Águeda dá ainda destaque à situação da Miralago, empresa de referência de Águeda, com 63 anos de história.

Na união de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba, os membros do CDS/PP e do Juntos aprovaram uma moção de censura à Câmara Municipal de Águeda.

No desporto, destaque para os títulos nacionais na canoagem e atletismo e para a comemoração dos 95 anos da Associação de Futebol de Aveiro com as presenças de Manuel Alegre, neto do fundador e primeiro presidente Mário Duarte, e de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

