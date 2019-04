Região de Águeda | edição da semana – n.º 1055

A edição da semana do Região de Águeda destaca a visita da secretária de Estado da Inclusão à residência autónoma de Os Pioneiros, que considerou um exemplo, e à Ramalhos, empresa associada ao projeto.

O Região de Águeda destaca ainda, na edição 1.055, as 35 empresas de Águeda distinguidas com o estatuto PME Excelência; a intervenção muito crítica de Ricardo Abrantes, presidente da Associação Empresarial de Águeda, sobre os “vários entraves” à economia de Águeda; e as obras de reparação em estrada do Carqueijo (Barrô) devido a perigo de derrocada.

A atualidade referente ao município de Águeda é destacada ainda pelo abandono da reunião do executivo municipal pelo vereador do PSD, em protesto por ter visto recusada a discussão de uma proposta relacionada com o processo judicial que envolve o vice-presidente Edson Santos. As contas da Câmara Municipal de Águeda, do ano de 2018, são reveladas nesta edição do Região de Águeda.

Os 95 anos do Recreio Desportivo de Águeda merecem igualmente destaque nesta edição do Região de Águeda. O clube valorizou o passado e premiou o presente num dia repleto de atividades.

