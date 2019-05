Região de Águeda | edição da semana – n.º 1058

A edição da semana do Região de Águeda destaca o anúncio de desfiliação do PS pelo antigo presidente da Câmara Municipal de Águeda, Gil Nadais, eleito pelos socialistas em três mandatos seguidos, entre 2005 e 2017.

A realização do Grande Prémio de Portugal, sexta prova do mundial de motocross (MXGP), é outro dos destaques do Região de Águeda, que dá conta das novidades reveladas na conferência e imprensa de apresentação, decorrida na sede da Federação de Motociclismo de Portugal. São quatro classes, três das quais do mundial – MXGP, MX2 e MXWoman – e uma para o europeu de 250cc.

O Festival i, dedicado ao público infantil e familiar, decorre em Águeda na próxima semana. Nesta edição do Região de Águeda tem acesso a todo o programa do evento, numa informação dedicada de duas páginas.

A presença do eurodeputado Miguel Viegas na Órbita, em diálogo com trabalhadores do grupo Miralago/Órbita que rescindiram contratos na sequência dos três meses de salários em atraso, é assunto chamado à primeira página do Região de Águeda, bem como o capítulo da Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão, que decorreu em Aguada de Cima.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.