Região de Águeda | edição da semana – n.º 1059

A edição da semana do Região de Ágeuda destaca o mundial de motocross em Águeda – com um caderno especial dedicado – e o espetáculo de aniversário do Centro de Artes de Águeda, que juntou mais de 400 pessoas em palco e foi uma manifestação da riqueza associativa e cultural do concelho.

Destaques ainda, em primeira página, para o aniversário da Orquestra Filarmónica 12 de Abril, de Travassô, que homenageou o capitão Amílcar Morais, e para o aniversário do CENSI, de Aguada de Baixo, que reclama mais apoio da Segurança Social.

Em Fermentelos, a Associação Fermentelense de Assistência (AFA) procura uma solução diretiva, situação que o Região de Águeda acompanha.

Na Assembleia Municipal, as contas da Câmara Municipal de Águeda foram aprovadas com votos contra do PSD. A sessão está retratada em duas páginas na edição da semana do Região de Águeda.

