Região de Águeda | edição da semana – n.º 1060

A edição da semana do Região de Águeda destaca o sucesso organizativo do Grande Prémio de Portugal de MXGP, que decorreu no sábado e domingo na pista do Casarão, em Águeda. A nível competitivo, vitórias para o esloveno Tim Gajser (Honda) e o espanhol Jorge Prado (KTM), de 22 e 18 anos respetivamente, nas categorias de MXGP e MX2.

O prémio conquistado pelo investigador aguedense André Furtado, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, é outro dos assuntos em destaque no Região de Águeda, que releva ainda o aniversário de Os Pioneiros. A associação de pais de Mourisca do Vouga, uma das IPSS do concelho de Águeda, anunciou uma nova resposta social com intervenção em duas freguesias e uma união de freguesias.

Em Travassô e Ois da Ribeira, a população está descontente com o estado das estradas. Outro destaque das freguesias vai para o início do Fermentelos Fest, em Fermentelos, na próxima sexta-feira.

Destaque ainda no Região de Águeda para o julgamento do alegado pedófilo que atuava a partir do concelho de Águeda.

O Região de Águeda oferece inscrições para o grande prémio de atletismo Cidade de Águeda, organizado a 15 de junho pelo Recreio Desportivo de Águeda. Para se habilitar veja a página 15 da edição desta semana.

