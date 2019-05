Região de Águeda | edição da semana – n.º 1061

A edição da semana do Região de Águeda destaca a prestação de ginastas de Águeda no campeonato europeu de ginástica aeróbica, que se realizou em Baku, capital do Azerbeijão.

O Região de Águeda aborda ainda as eleições europeias, que em Águeda, como no país, registou uma elevada abstenção: dos 42.611 cidadãos registados apenas 13.013 foram votar. Significa quase 30 mil que abdicaram desse direito. A grande questão é: quem pode sentir-se honestamente confortável com estes números e mais aqueles que são evidenciados na edição desta semana do Região de Águeda?

Os 30 anos de carreira do Danças Ocultas, que foram celebrados com um concerto do Centro de Artes de Águeda, e os resultados da campanha promovida pelo Banco Alimentar contra a Fome são assuntos destacados na edição desta semana do Região de Águeda.

Nas freguesias, destaque para os incêndios em Macinhata do Vouga, que fizeram um ferido grave e consumiram veículos, e para o caso de uma jovem de Valongo do Vouga que passou a noite perdida na mata.

A edição semanal do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.