Região de Águeda | edição da semana – n.º 1063

A edição da semana do Região de Águeda destaca as duas amigas de Águeda que criaram marca de sapatos de luxo 100% portuguesa e exportam para o mundo.

Além desta história, o Região de Águeda destaca duas entrevistas: uma de balanço ao mundial de motocross com Jorge Silva, diretor da prova, e outra com o presidente do Recreio de Águeda, Rui Anjos.

A apresentação do livro de José Marques Vidal é também destaque na edição do Região de Águeda, bem como o arranque do Festim – Festival de Músicas do Mundo, a festa do Leitão (que abre com Quim Barreiros em setembro) e a preservação da tradição popular pelo Cancioneiro e Aguada de Cima.

