Região de Águeda | edição da semana – n.º 1065

A edição da semana do Região de Águeda destaca um novo caso polémico que envolve os agentes políticos de Águeda: a instalação de uma central de betão e betuminosos no parque empresarial do Casarão. A empresa alega que tinha autorização para avançar e o presidente da Câmara nega. O caso abre nova frente de guerra política, com os partidos da oposição a deslocarem-se ao local com a GNR e a emitirem comunicados sobre a situação.

O Região de Águeda destaca ainda o exemplo dado por pré-adolescentes em Ois da Ribeira, que se juntaram para limpar ruas da povoação. Entre outro lixo, recolheram 156 maços de tabaco vazios nas valetas. Por+em, em apenas dois dias, já era possível ver seis maços de tabaco vazios depositados nas ruas. Os seis rapazes e as raparigas dos 11 aos 13 anos deram o exemplo em gesto pelo meio ambiente mas cada cidadão tem que dar o seu!

Em Valongo do Vouga, a Junta de Freguesia homenageou o Agrupamento de Escolas, Helder cancela e o Capitão Amílcar Morais em cerimónia integrada na comemoração da elevação da freguesia a vila. Em Mourisca do Vouga, a família Janeiro está há um século a viver a farmácia como um sacerdócio.

O desporto tem assunto de primeira página no Região de Águeda: no futebol, o Recreio abre a época no dia 2 de julho e a 6 de julho joga no Olival com a equipa principal do FC Porto, no primeiro jogo-treino das duas formações; no ciclismo, o bi-vencedor da Volta a Portugal, Raul Alarcon (W52-FC Porto), fraturou a clavícula no grande prémio Abimota, que teve a vitória do espanhol da Euskadi Gotzon Martin; no enduro, o nacional em Águeda está marcado para o próximo fim-de-semana; no atletismo, a aguedense Carla Reis (Benfica) sagrou-se campeã nacional de sub23 nos 3000 metros obstáculos.

