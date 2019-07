Região de Águeda | edição da semana – n.º 1066

A edição da semana do Região de Águeda destaca a abertura do Agitágueda com uma entrevista a Luís Represas – que atua domingo com a Orquestra Filarmónica 12 de Abril – e o programa do certame, que abre dia 5 de julho, prolongamdo-se até ao último fim-de-semana do mês.

A vitória de André Martins no campeonato nacional de enduro, festejando o título de campeão nacional na classe open na prova de Águeda, é outro dos destaques principais da edição da semana do Região de Águeda, que dá conta da atividade desportiva protagonizada pelas associações e por atletas de Águeda e da região.

O Região de Águeda destaca ainda as dívidas da Junta de Freguesia de Travassô e Ois da Ribeira às Finanças e à Segurança Social e o desejo do PS em ver vários dossiers camarários no Ministério Público. Este é um dos assuntos discutidos na Assembleia Municipal de Águeda.

Em Macinhata do Vouga, a amplição do museu ferroviário do Vouga foi apresentada em projeto com a presença do presidente da CP, Carlos Nogueira, que deu conta do apoio logístico mas não financeiro da CP. O presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, deu a conhecer as ideias do município para aproveitar as potencialidades de Sernada/Macinhata do Vouga, no âmbito turístico, designadamente pelo espólio e história da ferrovia e relativamente a ciclovias previstas para o local.

A presença como cabeça de lista do PSD de Ana Miguel dos Santos, pelo círculo eleitoral de Aveiro, para as próximas eleições legislativas, é ainda destacado pelo Região de Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.