Região de Águeda | edição da semana – n.º 938

A edição da semana do jornal Região de Águeda destaca a candidatura do PSD à Câmara Municipal de Águeda, a primeira a ser anunciada. Trata-se de Miguel Roque Bouça, 55 anos, natural de Barrô e residente em Oliveria do Bairro,

empresário licenciado em engenharia da cerâmica e do vidro.

O aniversário dos Bombeiros Voluntários de Águeda – com imposição de crachás de ouro e uma nova ambulância -, bem como o reconhecimento ao mérito cívico de bombeiros e associações de protecção civil, são também destaques de primeira página.

“Luciana Aguiar, faleceu a diva do folclore” é uma homenagem que o Região de Águeda faz a uma personalidade de referência do folclore aguedense e nacional.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.