Região de Águeda | edição da semana – n.º 939

A última edição de 2016 do Região de Águeda, disponível nas versões e-paper e impressa, faz o balanço do ano em 11 páginas. De Águeda e região e do desporto. Um ano de catástrofes – as piores cheias desde há 15 anos e um dos maiores incêndios de sempre no município – e de controvérsia mas também de iniciativas, de comemorações, de voluntariado e de conquistas.

Outro assunto em destaque na edição que se despede de 2016 tem a ver com o “auxílio imediato a atleta do Belazaima”, por parte de um árbitro e de uma fisioterapeuta, que foi “premiado pela AFA” – Associação de Futebol de Aveiro.

O Região de Águeda, no seu décimo nono ano de publicação, deseja a todos um bom 2017, em especial aos seus assinantes, leitores, anunciantes, colaboradores, correspondentes e amigos.