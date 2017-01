Região de Águeda | edição da semana – n.º 940

A edição da semana do Região de Águeda, a primeira do ano de 2017, destaca a formação realizada pela CERCIAG e os finalistas premiados que procuram agora, no mercado de trabalho, uma “sociedade generosa”. A aposta do PSD em Miguel Roque Bouça como candidato à Câmara de Águeda é abordada por elementos afetos ao partido e por adversários.

As freguesias e as suas povoações estão em destaque na primeira edição do ano do Região de Águeda. Aguada de Cima, Aguada de Baixo, Mourisca do Vouga, Espinhel, Ois da Ribeira e Valongo do Vouga têm chamadas à primeira página. Destaque ainda para a avaliação da época que os clubes de Águeda estão a realizar na atual temporada futebolística, entre outros assuntos relevantes.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.