Região de Águeda | edição da semana – n.º 941

A edição da semana do Região de Águeda foi ouvir os presidentes de Junta de Freguesia ou União de Freguesias do concelho de Águeda (em Valongo do Vouga, o secretário da Junta) para que fizessem um balanço do último ano e perspetivassem as prioridades e os investimentos para 2017, último ano do atual mandato, para alguns deles de despedida.

O Região de Águeda, nesta edição, ouviu ainda a população sobre o que faz falta em Águeda.

As detenções por crimes de roubo e sequestro durante o último Agitágueda e um acidente em Macinhata do Vouga são temas chamados à primeira página do Região de Águeda.

O Região de Águeda desta semana publica, numa página inteira, os projetos ambientais que a Quercus valoriza e as práticas que condena, apontando ainda prioridades e soluções para o futuro. Um trabalho que foca a realidade ambiental de Águeda e da região.

O falecimento de Mário Soares e a posição do PSD sobre o parque empresarial do Casarão são temas políticos com chamadas à primeira página do Região de Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.