Região de Águeda | edição da semana – n.º 942

A edição da semana do Região de Águeda destaca a situação por que passa a ABARCA, uma IPSS de Barrô, e os 90 anos da Escola Secundária Marques de Castilho, que serão comemorados nas próximas semanas.

O Região de Águeda destaca ainda a atribuição de “Paul Harris” a Aires Neves no Rotary, a continuidade de Júlio Balreira na presidência do centenário Orfeão de Águeda e os projetos das escolas de Águeda premiados pela Fundação Ilídio Pinho.

Nesta edição do Região de Águeda, a população da Borralha é ouvida, reclamando melhoramentos em várias áreas. Para Fermentelos, vai ser aberto concurso para o arranjo do Largo Nossa Senhora da Saúde, já há muito reclamado.

No desporto, o Região de Águeda destaque o segundo lugar do Recreio de Águeda no campeonato nacional de estrada, atrás do Sporting, e o bicampeonato regional da equipa sénior feminina do Clube de Ténis de Águeda.

No interior da edição do Região de Águeda, destaque ainda para o novo disco do Danças Ocultas.

