Região de Águeda | edição da semana – n.º 943

A edição da semana do Região de Águeda destaca o vazio diretivo na ARCOR, situação que travou o discurso de festa no aniversário desta IPSS que também tem a vertente desportiva e cultural. Outro destaque da edição para Miguel Matos, fotógrafo de Travassô finalista do World Photographic Cup.

A população de Fermentelos participa no inquérito desta edição do Região de Águeda, evidenciando o seu anseio pela requalificação da margem da Pateira e apontando obras prioritárias para a freguesia.

O Região de Águeda destaca ainda em primeira página o Centro Qualifica que Águeda passa a dispor para formação de adultos, a inauguração do centro de juventude para aproximar jovens à Europa e as mudanças de treinador nos clubes de Águeda.

Com a edição desta semana do Região de Águeda pode ir ao circo (veja promoção na página 14) e, sendo assinante com a anuidade em dia, tem direito a um bilhete se for um dos 10 primeiros a dirigir-se às nossas instalações.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.