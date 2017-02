Região de Águeda | edição da semana – n.º 944

A edição da semana do Região de Águeda destaca uma grande entrevista com o CEO da Sakthi Portugal, Jorge Fresch. A nova fábrica, que está a ser construída no parque empresarial do Casarão, em Águeda, vai ser inaugurada no dia 18 de fevereiro. “Construímos todo este projeto em 11 meses”, referiu Jorge Fresch ao Região de Águeda, que fala da dificuldade em recrutar em Águeda e na necessidade em melhorar as acessibilidades e as comunicações.

As autárquicas mexem em Águeda. Jorge Almeida, atual vice-presidente da Câmara, afasta a possibilidade de avançar como independente à Câmara de Águeda, como se chegou a admitir, enquanto o PS não decide quem encabeça a lista ao município.

O Região de Águeda evidencia no interior os alunos de mérito da Escola Secundária Marques de Castilho que vão ser distinguidos esta semana nas comemorações dos 90 anos do estabelecimento escolar. Destaca ainda as tradições seculares registadas em Macieira de Alcoba e as ambições de Ricardo Wilson no enduro.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.