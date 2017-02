Região de Águeda | edição da semana – n.º 946

A edição da semana do Região de Águeda destaca a estreia no Fantasporto de um filme rodado em Águeda, “A Floresta das almas perdidas”, de José Pedro Lopes com Daniela Love, Jorge Mota, Mafalda Banquart , Lília Lopes.

As eleições autárquicas são outro dos destaques, com problemas no interior do PS de Águeda. A eleição interna de Paulo Seara como candidato à Câmara Municipal está a suscitar movimentações que podem conduzir à formação de uma lista independente. Para já, o atual executivo municipal socialista e os três presidentes de Junta eleitos pelo PS estão contra a eleição interna de Seara.

O assalto ao posto dos Correios de Barrô, o abaixo-assinado que circula em Valongo do Vouga a propósito de uma rua que a autarquia de freguesia pretende transformar em sentido único e as obras de saneamento na União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga que deixa as estradas em muito mau estado e sem alternativas de circulação são assuntos chamados à primeira página do Região de Águeda.

O quartel dos Bombeiros Voluntários de Águeda vão ter obras financiadas. Em Belazaima do Chão, o Centro Social vai a eleições mas o futuro oscila entre o otimismo de uns e a apreensão de outros. Estes sãos dois outros assuntos da edição do Região de Águeda.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.