Região de Águeda | edição da semana – n.º 947

A edição da semana do Região de Águeda destaca a inauguração da fábrica da Sakthi Portugal SP21 no parque empresarial do Casarão. O primeiro-ministro António Costa elogiou o investimento mas ‘fintou’ o tema das acessibilidades, que Águeda reivindica há décadas.

Outro destaque da edição do Região de Águeda direciona-se à Bela Vista – Centro de Educação Integrada de Águeda. A IPSS, a primeira no concelho, fundada em 1975, reconheceu o trabalho da alma mater Rosinha Madeira e de quem foi marcante no período inicial da instituição.

Os assaltos em Barrô e as tentativas de burla em Travassô são assuntos que preocupam a comunidade, com autarcas a exigirem o aumento do patrulhamento por parte das forças policiais.

Vários assuntos marcam a semana na região. As rodovias, particularmente a ligação de Águeda aos eixos rodoviários estruturantes, foram matéria abordada na inauguração da Sakthi em Águeda mas também na última sessão da Assembleia Municipal. E, com surpresa, Gil Nadais anunciou uma nova prioridade, juntando os municípios de Oliveira do Bairro e Anadia.

A ação do PCP em Sernada do Vouga, defendendo a Linha do Vouga, é motivo de reportagem do Região de Águeda, tal como a inauguração do centro de atividades náuticas, batizado com o nome de Bério Marques, campeão nacional de canoagem nos anos 80.

As obras de saneamento no concelho de Águeda estão na ordem do dia, tal como o entrudo. A edição do Região de Águeda revela algumas das muitas propostas para gozar o Carnaval.

