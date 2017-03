Região de Águeda | edição da semana – n.º 948

A edição da semana do Região de Águeda destaca as residências para estudantes da ESTGA, investimento que estará concluído dentro de um ano e que dominou, com os prémios aos melhores alunos, o dia aberto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda.

O carnaval das crianças em Águeda juntou 700 alunos das escolas do concelho na sexta-feira. O Região de Águeda apresenta várias fotografias do desfile.

A edição do Região de Águeda destaca ainda André Nunes, árbitro de andebol que aos 25 anos alimenta a ambição de entrar para a elite europeia.

A segurança volta a estar em questão com mais um assalto a um posto de combustíveis em Valongo do Vouga. Em Travassô, continua a questionar-se as condições da extensão de saúde. “Como devem ser os lares do futuro?” é a questão lançada a partir de uma iniciativa, a realizar em Águeda, que pretende discutir “o futuro dos lares e os lares do futuro”.

