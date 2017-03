Região de Águeda | edição da semana – n.º 949

A edição da semana do Região de Águeda destaca a distinção recebido pelo médico aguedense Amorim Figueiredo na sessão que assinalou o quinto aniversário do Centro Hospitalar do Baixo Vouga. Outro destaque para a entrevista com o cozinheiro Afonso Leitão, de Aguada de Baixo, que integra a equipa do chef Avillez.

O Região de Águeda destaca ainda em primeira página os dois títulos de campeão nacional de corta-mato longo e o título de vice-campeão coletivo em seniores femininos, atrás do Sporting, na mesma disciplina, conquistados durante o campeonato nacional realizado na Praia de Mira.

O financiamento municipal às associações desportivas é tema chamado à primeira página do Região de Águeda. A edição da semana dá conta dos apoios para 2017, rubrica a rubrica, destacando os clubes que serão mais financiados na atual época desportiva.

A iniciativa “O futuro dos lares e os lares do futuro”, que se realiza dias 13 e 14 de março (as inscrições estão abertas) com o apoio do Região de Águeda, motiva a publicação de uma entrevista com Carlos Lemos, presidente da União das IPSS de Águeda. “As IPSS têm grande dificuldade em fazer face às exigências legais”, refere o dirigente. O tema é atual e merece ser discutido, porque aborda o futuro das instituições e o modelo da ação empreendida junto dos utentes.

Uma das IPSS do concelho de Águeda resolveu o impasse diretivo: a ARCOR, de Ois da Ribeira. É outro dos temas com título na primeira página da edição do Região de Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.