Região de Águeda | edição da semana – n.º 950

A edição da semana do Região de Águeda desenvolve um trabalho com Tiago Leal, um professor a lecionar numa escola inglesa nos Emirados Árabes Unidos com um percurso de vida pouco comum e capaz de se superar nas montanhas mais inóspitas.

O Região de Águeda contactou com a população de Mourisca do Vouga para escutar as suas preocupações, e também as suas sugestões, relativamente à estação ferroviária da vila, que serve a Linha do Vouga mas está abandonada e em progressiva degradação.

Destaques ainda para o posicionamento de duas pastelarias de Águeda no concurso nacional para melhor pão de ló, para o memorável concerto do Toques do Caramulo nas Sextas Culturais, para a estreia do Ré-Canto em Fermentelos e para a iniciativa “Estás em Barrô… mexe-te!”.

O assalto com caçadeira a um estabelecimento comercial em Valongo do Vouga é outro tema em destaque na edição do Região de Águeda.

