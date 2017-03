Região de Águeda | edição da semana – n.º 951

A edição da semana do Região de Águeda destaca os últimos desenvolvimentos das autárquicas 2017 no município de Águeda. A confirmação da candidatura do atual presidente da União de Freguesias de Águeda e Borralha, Paulo Seara, à câmara pelo PS, confirmada pela federação distrital 43 dias após a votação da concelhia, faz com que o atual elenco de quatro vereadores eleito pelos socialistas avance com uma candidatura independente liderada pelo vice-presidente Jorge Almeida.

Destaques ainda no Região de Águeda para a palestra de Francisco Louçã na ESTGA, o capítulo da Confraria dos Sabores do Botaréu e o novo diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda, Paulo Pimentel.

O Região de Águeda destaca ainda a elevação a vila há 90 anos de Mourisca do Vouga. Ainda nas freguesias, faltam obras no parque da Pateira em Espinhel, enquanto as obras no largo Dr. António Breda, em Barrô, foram entretanto retomadas.

O livro de Faria Gomes é outro dos destaques da edição, que divulga os vencedores da fase final concelhia do concurso intermunicipal de leitura.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.