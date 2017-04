Região de Águeda | edição da semana – n.º 953

A edição da semana do Região de Águeda destaca a entrevista de Paulo Seara, candidato do PS à Câmara Municipal de Águeda, a primeira que concedeu desde que o processo de escolha da concelhia socialista recaiu sobre si. “Não precisaria que ninguém me dissesse que me deveria demitir”, afirmou o atual presidente da Junta de Freguesia de Águeda, para quem a “escolha do candidato foi um processo correto”.

Outro destaque da edição do Região de Águeda vai para o lançamento do livro “Cercados pelo fogo em Águeda”, que explica a tragédia de 1986 que vitimou 16 pessoas, 13 bombeiros e três civis. O investigador Domingos Xavier Viegas refere, em entrevista, que “a história contada neste livro não é conhecida de muita gente, os próprios bombeiros das corporações que foram atingidas não sabem muito aquilo que se passou”.

Outros destaques para a formanda do IEFP que venceu o concurso nacional, a apresentação do livro de Ivo Domingues em Belazaima do Chão e o programa da romaria das Almas Santas da Areosa. A inauguração da unidade de saúde em Valongo do Vouga é tema desenvolvido no interior da edição do Região de Águeda, que pode ser acedida nas versões e-paper e impressa.