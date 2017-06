Região de Águeda | edição da semana – n.º 963

O Prémio Camões atribuído a Manuel Alegre faz manchete na edição da semana do região de Águeda, que está acessível nas versões e-paper e impressa.

A atuação do músico aguedense Artur Fernandes com a Orquestra Sinfónica Portuguesa no São João, no Porto, e o reconhecimento europeu obtido pelo orçamento participativo de Águeda são dois temas com chamadas à primeira página do Região de Águeda, bem como a tragédia do Rio Vouga, fatal para duas crianças, e as obras nas urgências do hospital de Águeda.

O grande prémio Abimota, na estrada entre quinta e domingo, tem uma página de informação destinada.