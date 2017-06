Região de Águeda | edição da semana – n.º 964

A edição da semana do Região de Águeda apresenta o programa completo do Agitágueda. A fotografia da primeira página dá conta de que os guarda-chuvas coloridos regressaram à rua Luís de Camões, que corre mundo. Desta vez, a cadeia televisiva norte-americana CNN elegeu-a como um dos 25 lugares mais coloridos e brilhantes do mundo.

Maria da Conceição Vicente apresentou um novo livro baseado em contos resgatados à memória das populações serranas do concelho de Águeda. Este conto foi recolhido na aldeia de Avelal de Baixo, ali para os lados de Castanheira do Vouga, na encosta poente do Caramulo.

Na educação, a Câmara Municipal de Águeda abre vagas para auxiliares de ação educativa. Esta é uma das várias notícias resultantes da reunião do executivo municipal desta terça-feira.

No desporto, o Região de Águeda apresenta reportagem de uma página sobre o grande prémio Abimota em ciclismo, e uma entrevista com Tiago Pereira, treinador aguedense da equipa de iniciados do Anadia, terceira classificada do campeonato nacional da categoria, apenas superada por Benfica e Sporting. Seis jogadores do concelho integravam ainda a equipa.

O Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.