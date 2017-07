O regresso do mundial de motocross a Águeda é o tema em destaque na edição da semana do Região de Águeda (versões e-paper e impressa). “Paixão e emoção no regresso do mundial” remete o leitor para o CADERNO MXGP, de 16 páginas, que integra a edição.

O Agitágueda, que começa sexta-feira com o “Silent party”, é outro dos temas em destaque da edição do Região de Águeda.