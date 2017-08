Região de Águeda |edição da semana – n.º 970

A edição da semana do Região de Águeda destaca as propostas dos seis candidatos que encabeçam listas à Assembleia Municipal de Águeda nas próximas eleições autárquicas de 1 de outubro: Carla Tavares (PS), Brito Salvador (Juntos), Gil Abrantes (PSD), Miguel Vidal Oliveira (CDS/PP), Alice Caetano (CDU) e Cristina Rolim (BE).

O Região de Águeda destaca ainda a condenação da Câmara Municipal de Águeda, que pela decisão do tribunal terá de devolver dinheiro a funcionários, e um inquérito à população sobre a Pateira em Ois da Ribeira

A Volta a Portugal em bicicleta e iniciativas ligadas à bicicleta, ocorridas em Águeda nos fins-de-semana mais recentes, serviram de mote para vários trabalhos associados ao ciclismo e BTT. Incluem depoimentos de Edgar Pinto e António Barbio, dois ciclistas que estarão na prova velocipédica portuguesa a partir desta sexta-feira. A vitória de Simão Santos, no BTT de Seia, é igualmente destacada.

Nas freguesias, a ampla cobertura noticiosa tem dois destaques nesta edição do Região de Águeda: as festas da vila em Valongo do Vouga e as obras de saneamento em Macinhata do Vouga.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.