Região de Águeda | edição da semana – n.º 972

A edição da semana do Região de Águeda destaca a participação de Micaela Morgado em dois anúncios televisivos. No interior, pode ler o percurso desta jovem modelo, que é também empresária e nutricionista, aprestando-se para se doutorar em “exercício e saúde”.

No Região de Águeda pode ler ainda mais dois percursos de desportistas aguedenses: de Luís Antero Lobo, da equipa técnica do Vitória de Guimarães, e de Miguel Mota, ex-futebolista e atual treinador de futebol.

O jornal Região de Águeda inicia nesta edição entrevistas com os candidatos às juntas de freguesia do concelho de Águeda. Com as autárquicas em contagem decrescente, esta semana são publicadas as entrevistas com os candidatos à União de Freguesias de Águeda e Borralha, à freguesia de Aguada de Cima e à União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão.

O prémio ganhou pela d’Orfeu em Espanha merece destaque. O Festival I foi distinguido como o melhor da Península Ibérica. Intercâmbios de Águeda com realidades coletivas dos Açores e de Macau motivam peças jornalísticas na edição do Região de Águeda de 30 de agosto.

A edição semanal do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.