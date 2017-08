Região de Águeda | edição da semana – n.º 972

A edição da semana do Região de Águeda revela o nome de todos os candidatos às eleições autárquicas de Águeda no próximo dia 1 de outubro: Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia (untas e uniões de freguesia).

Também em primeira mão, o Região de Águeda noticia que só falta assinar o contrato para confirmar o Grande Prémio de Portugal de MXGP (motocross) em Águeda nos próximos três anos, o que deverá acontecer em setembro. Os pormenores da reunião na Bélgica podem ser encontrados nas páginas do Desporto. Que incluem uma entrevista ao aguedense Natan Costa e a reportagem sobre a inauguração da pista de BTT em Águeda.

O prémio internacional recebido por Rodrigo Marques, músico da Banda Nova de Fermentelos, é também assunto em destaque na edição do Região de Águeda, tal como um trabalho com o presidente da direção da LAAC, Mário Ribeiro.

O trágico acidente do Grupo Folclórico da Região do Vouga foi há 20 anos. O grupo regressou à Bélgica e recordará as vítimas mortais no próximo domingo.

O jornal Região de Águeda não se publicará nos dias 16 e 23 de agosto, por motivo de férias, regressando ao contacto com os nossos leitores na edição de 30 de agosto. A todos, desejamos umas boas e retemperadoras férias.