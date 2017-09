Região de Águeda | edição da semana – n.º 973

A edição da semana do jornal do Região de Águeda destaca os prémios de mérito da Escola Secundária Adolfo Portela, em Águeda, e publica entrevistas aos candidatos à Assembleia de Freguesia de duas uniões de freguesia: Préstimo e Macieira de Alcoba e Travassô e Ois da Ribeira.

As contas da câmara, no primeiro semestre de 2017, evidenciam “um resultado líquido negativo” de 531.340 euros, de acordo com o relatório semestral da situação económica e financeira da Câmara Municipal de Águeda, apresentado na reunião do executivo municipal desta terça-feira. O relatório evidencia ainda uma despesa com melhores taxas de execução, a existência de mais receitas próprias e uma redução de fundos comunitários.

A apresentação pública da candidatura do PS, liderada por Paulo Seara, à Câmara de Águeda é outro dos temas com chamada à primeira página do Região de Águeda. Tal como os dois novos cursos da Escola Profissional de Aveiro, que alarga a sua atividade formativa ao concelho de Águeda.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.