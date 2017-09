Região de Águeda | edição da semana – n.º 974

As eleições autárquicas revelam um quadro eleitoral sem precedentes em Águeda e o Região de Águeda, na edição da semana, destaca um trabalho sobre os resultados eleitorais das autárquicas no município, com números e a leitura dos resultados de há quatro anos, bem como a tendência deste século para as maiorias absolutas que este ano dificilmente se verificará.

Dando continuidade à publicação de entrevistas com todos os candidatos às assembleias de freguesia, as uniões de freguesia de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga e de Recardães e Espinhel ocupam o espaço desta semana.

O futebol retoma a atividade normal, com o início dos campeonatos distritais. A prestação invicta do Recreio de Águeda no nacional é destacada na edição do Região de Águeda.

A homenagem a Manuel Alegre e o bronze de Tiago Melo no minigolfe são temas igualmente em destaque.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.