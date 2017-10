Região de Águeda | edição da semana – n.º 976

A edição da semana do Região de Águeda destacas as eleições autárquicas deste domingo, 1 de outubro, e a homenagem prestada ao escritor Manuel Alegre no novo Centro de Artes de Águeda.

O Região de Águeda dedica ainda duas páginas ao festival “O Gesto Orelhudo”, dando conta de toda a programação e da sinopse dos espetáculos.

A deslocação do Recreio de Águeda a Leiria, no Campeonato de Portugal, motiva a publicação de um texto sobre a história dos embates entre os dois clubes nos principais campeonatos nacionais de futebol e a menção de uma histórica curiosa na época da subida do clube aguedense à primeira liga. Recreio de Águeda e União de Leiria estão invictos no primeiro lugar da série C, sendo mesmo as únicas equipas de todas as séries da prova que registam vitórias em todos os jogos disputados.

As visitas de António Costa e Pedro Passos Coelho, líderes do PS e do PSD, ao município de Águeda são merecedoras de trabalhos de reportagem no Região de Águeda.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.