Região de Águeda | edição da semana – n.º 977

A edição da semana do Região de Águeda destaca a vitória do Juntos – Movimento Independente nas eleições autárquicas de Águeda, com a publicação de todos os resultados para o município e nas freguesias, reações, entrevista ao novo presidente da Câmara Jorge Almeida e leitura dos resultados nas respetivas freguesias por parte dos presidentes de Junta eleitos, que antecipam desafios para o mandato de quatro anos.

O Região de Águeda destaca ainda a realização do campeonato nacional de enduro no próximo fim-de-semana em Águeda, na semana em que foi assinado o acordo que possibilita que o mundial de motocross passe pelo crossódromo internacional do Casarão em 2018.

A edição da semana do Região de Águeda inclui duas entrevistas: a Francisco Vitorino, diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul, que fala do aumento de alunos e do estado da chamada “municipalização da educação” em Águeda; e a Paulo Domingues, que aborda o projeto ambiental do Cabeço Santo.

O jogo do Recreio de Águeda em Leiria, com decisões controversas da equipa de arbitragem, é um dos temas em destaque no Região de Águeda, que coloca a questão se haverá verdade desportiva com arbitragens como a que se verificou no estádio Dr. Magalhães Pessoa.

A edição do Região de Águeda está disponível em duas versões, em e-paper e impressa.