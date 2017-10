Região de Águeda | edição da semana – n.º 978

A edição da semana do Região de Águeda destaca a nova realidade política no município de Águeda após as eleições autárquicas de 1 de outubro. “CDS vai decidir presidência da Assembleia Municipal” é a manchete da edição, chamando a atenção para as movimentações das forças políticas para poderem garantir aquele cargo.

O Região de Águeda faz análise aos resultados eleitorais nas freguesias de Águeda: PS severamente castigado pelo Juntos – movimento independente; PSD e CDS mantêm totais da coligação de há quatro anos mas os social-democratas perdem freguesias âncora que dominavam; CDU e BE obtiveram votações residuais e os dois juntos somam uma votação inferior aos votos em branco.

O novo quartel da GNR de Valongo do Vouga está pronto para receber os agentes, num investimento total da Câmara Municipal de Águeda. Este é um dos temas das freguesias na edição do Região de Águeda, que inclui a opinião dos maestros das bandas do concelho a propósito do festival anual da UBA, que este ano se realizou em Castanheira do Vouga.

A ESTGA – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda – completou 20 anos com a edição de um livro sobre a sua história, assunto que o Região de Águeda desenvolve.

No desporto, para além da atualidade nas diversas modalidades, o Região de Águeda destaca o enduro, cujo campeonato nacional terminou no fim-de-semana em Águeda.

