Região de Águeda | edição da semana – n.º 979

A edição da semana do Região de Águeda destaca a grande entrevista com Gil Nadais, que finaliza na terça-feira, 24 de outubro, um ciclo de 12 anos como presidente da Câmara Municipal de Águeda.

Os incêndios fustigaram a região, como o centro e norte do país, causando danos terríveis e vítimas mortais. Algumas ocorrências graves ficaram às portas do município de Águeda mas um dos incêndios, iniciado em Macieira de Alcoba, evoluiu para o vizinho município de Oliveira de Frades.

O Região de Águeda aborda a evolução dos resultados dos partidos nas eleições para a Câmara Municipal de Águeda, apresentando algumas conclusões: o PSD perdeu 20% do eleitorado desde que é oposição, o PS regressou a valores dos anos 80, o CDS cedeu um sexto do seu eleitorado inicial e a CDU e o BE somam juntos menos de metade das percentagens que a CDU conseguia sozinha nas primeiras eleições autárquicas.

A instalação da Assembleia de Freguesia e da Junta de Freguesia de Travassô e Ois da Ribeira é também tema de destaque na primeira página do Região de Águeda. Os eleitos não se entendem quando aos vogais para a Junta.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.