Região de Águeda | edição da semana – n.º 983

Os desafios da Santa Casa da Misericórdia de Águeda aos 158 anos de existência fazem a manchete do jornal Região de Águeda, que nesta semana destaca ainda uma entrevista ao artista plástico Alexandre Baptista, aguedense que mostra obra em bienal de referência.

A edição da semana do Região de Águeda destaca ainda a proposta de fiscalidade do executivo municipal para o próximo ano, que não sofrerá alterações, bem como a carreira desportiva do Recreio de Águeda no Campeonato de Portugal em futebol.

Os aniversários do Centro Cultural de Barrô e da ARCA e a entrega de prémios aos melhores alunos em Albergaria-a-Velha são temas em destaque na edição do Região de Águeda. Águeda e Sever do Vouga vão receber o galardão que premia municípios considerados familiarmente responsáveis, sendo este outro assunto chamado à primeira página desta edição.

O Região de Águeda tem uma nova rubrica. Em “Acontece” o leitor pode encontrar propostas culturais em toda a região. Nesta edição, Águeda, Sever do Vouga, Aveiro, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha e Estarreja são possíveis destinos incluídos no roteiro da semana.

