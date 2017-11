Região de Águeda | edição da semana – n.º 985

A edição da semana do Região de Águeda destaca o discurso de Manuel Alegre na cerimónia do seu doutoramento “Honnoris Causa” na Universidade de Pádua. Uma lição de cultura e de mundo: as raízes de Águeda, a língua e a literatura portuguesa, a poesia e a liberdade, a “economia única” e o futuro da Europa… “Portugal existe porque, antes de ser Estado, já era língua e poesia”, referiu.

O Conservatório de Música de Águeda entregou diplomas e premiou o mérito. O Região de Águeda assistiu ao concerto e divulga os nomes dos alunos distinguidos. Mas a atividade cultural e associativa em Águeda e na região está bem espelhada na edição da semana do Região de Águeda. Destaque ainda para os 120 anos da Filarmonia de Ois da Ribeira.

Outros assuntos em destaque no Região de Águeda são a aprovação de orçamento na CERCIAG, no valor de 2,5 milhões de euros, e o facto do cemitério de Fermentelos não ter uma única campa disponível, alerta deixado na sessão da Assembleia Municipal pelo ex-presidente da Junta de Freguesia.

Nesta sessão, a primeira deste novo mandato após a tomada de posse, a política de fiscalidade do município de Águeda foi elogiada, mas com reservas quanto à derrama.

O Região de Águeda associa-se à campanha nacional do Banco Alimentar contra a Fome, que é em Águeda é organizada pelo Rotary local. A recolha ocorrerá nos dias 2 e 3 de dezembro (sábado e domingo).

