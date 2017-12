Região de Águeda | edição da semana – n.º 986

A edição da semana do Região de Águeda destaca a investigadora de Águeda Manuela Gomes, que ganhou uma bolsa de investigação de dois milhões de euros, e o Pai Natal que entrou para o livro dos recordes, motivo de visita à cidade de Águeda durante a época festiva.

O Região de Águeda destaca ainda na primeira página o investimento previsto pela Casa do Povo de Valongo do Vouga para o próximo ano, os 6619 kg de alimentos recolhidos em Águeda pelo Banco Alimentar Contra a Fome, o projeto de intervenção na Pateira que é candidato ao orçamento participativo jovem e o aniversário da centenária Banda Castanheirense. A nível político, a pretensão do PS em ver transmitidas as reuniões de câmara pela Águeda TV é igualmente destacada em primeira página pelo Região de Águeda.

Na secção desportiva, a liderança do Recreio de Águeda na série C do Campeonato de Portugal é assunto que o Região de Águeda destaca na edição desta semana.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.