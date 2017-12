Região de Águeda | edição da semana – n.º 987

A edição da semana do Região de Águeda destaca a atribuição dos Judeus de Ouro e das menções honrosas pela ANATA – Associação dos Naturais e dos Amigos de Águeda -, bem como a evocação da Família Ala.

A edição 987 do Região de Águeda destaca ainda a onda de assaltos a carros no concelho de Águeda, bem como os alunos distinguidos pelo Agrupamento de Escolas de Águeda, a eleição de Luís Tendeiro para presidir ao PSD de Águeda e a festa de passagem de ano solidária com a obra do Património dos Pobres.

No desporto, destaque para o Recreio de Águeda, que defendeu bem a liderança em Oleiros, e para a formação de ciclismo Mortágua/Miranda, que une o clube daquele concelho à empresa de Águeda, competindo no pelotão nacional.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.