A edição da semana do Região de Águeda destaca a distinção de José Rolim com crachá de ouro pela Liga dos Bombeiros Portugueses. O presidente dos Bombeiros Voluntários de Águeda recebeu a distinção no dia em que se comemoraram 83 anos da corporação aguedense.

Destaques ainda para a tensão crescente entre o PS e o Juntos – Movimento Independente verificada na reunião do executivo municipal, em Águeda, com os socialistas a revelarem a pretensão de recorrer ao Ministério Público a propósito de uma viagem ao Japão por parte do vice-presidente da câmara e este a considerar que esta iniciativa é uma perseguição política.

O Região de Águeda destaca ainda em primeira página diversos protagonistas da atualidade local: Gil Nadais a avançar para secretário-geral da ABIMOTA, Manuel São Bento a renunciar ao PS, Pedro Neves a dirigir a Orquestra Sinfónica Portuguesa em Lisboa, Ricardo Matos a assumir a Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa e Janice Duarte a ser eleita como vereadora em Nova Iorque.

O jornal Região de Águeda, no 20.º ano de publicação e a caminhar para a milésima edição, que se assinalará em março de 2018, aproveita para desejar a todos uma quadra festiva feliz e um bom ano de 2018, em especial aos seus assinantes, leitores, anunciantes, colaboradores, correspondentes, funcionários e amigos.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.