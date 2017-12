Região de Águeda | edição da semana – n.º 989

A edição da semana do Região de Águeda evoca o dia em que a Volta a Portugal em bicicleta terminou em Águeda. Em agosto de 1978. Foi a primeira vez que a principal competição velocipédica portuguesa não terminou em Lisboa ou no Porto.

Uma multidão calculada em 50 mil pessoas assistiu ao contrarrelógio decisivo. O Região de Águeda relembra uma reportagem de Homero Serpa em “A Bola”, meio ano antes da festa do ciclismo chegar a Águeda, e publica imagens da então vila: da praça Dr. António Breda, local de partida e chegada, do Estádio Municipal (no mesmo local do atual mas totalmente modificado) e da piscina fluvial (entretanto desativada). O vencedor da Volta ganhou uma vitela de Aguada de Cima e motorizadas Famel e Confersil. Houve prémios de produtos fabricados em empresas de Águeda até ao 55º classificado individual da etapa e ao 10º. coletivo. São três páginas dedicadas ao tema.

O Danças Ocultas protagoniza outro destaque da edição do Região de Águeda porque grava o seu novo CD no Brasil, perspetivando o futuro do quarteto de concertinas, prestes a completar 30 anos.

A disputa pela liderança do PS de Águeda, entre Carla Tavares e José Vidal, é outro dos temas de primeira página nesta última edição do ano. O Região de Águeda destaca ainda a distinção de 80 sócios pela Banda Nova de Fermentelos e os orçamentos e planos de atividade de duas uniões de freguesia: Águeda e Borralha e Trofa, Segadães e Lamas do Vouga.

A edição do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.