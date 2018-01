Região de Águeda | edição da semana – n.º 990

A edição da semana do Região de Águeda destaca a iniciativa de uma aguedense durante uma viagem de férias à Índia. Vanessa Costa, professora de desporto e atleta, levou uma mala cheia de brinquedos e de material escolar, que distribuiu às crianças enquanto cumpria o roteiro de viagem, juntamente com um grupo de espanhóis que não conhecia mas que acabaram por se envolver na iniciativa. Até o guia alterou o roteiro, levando o grupo a uma escola de Madre Teresa. Para ler em duas páginas.

Na primeira edição do ano de 2018, o Região de Águeda não podia deixar de fazer o balanço do ano que terminou. “O ano de Alegre, do Casarão, das Artes, do Juntos e do motocross” é o título de primeira página. No interior, o leitor pode revisitar o ano de 2017 em seis páginas, mais duas de desporto.

A digressão do Orfeão de Águeda pela Madeira é tema de primeira página do Região de Águeda, bem como os orçamentos aprovados pelas assembleias de freguesia de Aguada de Cima e de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão. Em Castanheira do Vouga, os 100 anos de “Zé Tavares” é também assunto trazido à capa do jornal, bem como os 150 anos da Banda Marcial de Fermentelos, que se cumprem com iniciativas durante todo o ano de 2018.

O município de Águeda quer atrair jovens para a indústria e a CERCIAG premiou 30 formandos na última semana do ano de 2017. São dois temas que o Região de Águeda também destacou na primeira página.

A edição 990 do jornal Região de Águeda, que em outubro deste ano vai completar 20 anos de convívio com os leitores, está disponível nas versões e-paper e impressa.