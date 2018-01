Região de Águeda | edição da semana – n.º 991

A edição da semana do Região de Águeda destaca a vitória de três projetos do concelho no orçamento participativo de Águeda: um ligado à Pateira e dois a Vale Domingos. “Liga-te à Pateira” foi o projeto mais votado, seguido pelo “Arribeirar” e pelo “O grande livro do parque”. Foram sete os projetos premiados a nível nacional.

O orçamento e as grandes opções do plano da Câmara de Águeda foram aprovados na reunião do executivo municipal desta terça-feira. No interior, o Região de Águeda aborda pormenorizadamente o orçamento e dá conta das principais apostas de investimento do município em 2018.

O estado em que se encontro o Rio Cértima é também destacado pelo Região de Águeda. “Um rio ou uma fossa?” – questiona-se. Este curso de água atravessa vários concelhos da Bairrada até à Pateira de Fermentelos.

A assembleia de compartes do Préstimo, o encerramento da estação dos CTT nas Barrosinhas, os 150 anos da Banda Marcial de Fermentelos e o projeto que envolve Águeda e mais quatro municípios do centro de Portugal (Idanha-a-Nova, Lousã, Óbidos e São Pedro do Sul) são outros assuntos na primeira página da edição do Região de Águeda.

A edição da semana do Região de Águeda está disponível nas versões e-paper e impressa.